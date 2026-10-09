"Уральские авиалинии" на двое суток задержали вылет пассажиров из Сухума в Москву

Рейс "Уральских авиалиний" U6-144 Сухум - Москва оказался задержан по технической причине, о которой стало известно во время предполетного осмотра воздушного судна.

Борт должен был отвезти 139 пассажиров из Сухума в столичный Домодедово. По плану, полёт должен был начаться в 17.20 7 октября. Сегодня, 9 октября, на регулярном рейсе Сухум - Москва, запланированном на 17.20, будет задействован самолёт большей вместимости.

Этим рейсом в Москву улетят 110 пассажиров задержанного рейса. 29 пассажиров от полета отказались. Авиакомпания дополнительно проинформирует пассажиров обо всех изменениях, сообщает пресс-служба перевозчика. Пассажиры размещены в гостинице и обеспечены питанием.