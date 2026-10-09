Эстония вывела из-под санкций ЕС нужный российский завод

Эстония добилась исключения Соликамского магниевого завода (СМЗ) и его руководителя Руслана Димухамедова из готовящегося 22-го пакета антироссийских санкций ЕС. Информацию об этом подтвердил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Причиной такого решения стала зависимость европейского производства от поставок сырья с СМЗ. В частности, эстонское предприятие NPM Silmet использует продукцию завода для обеспечения нужд автопрома, авиастроения и сектора возобновляемой энергетики. Михал признал, что этот шаг идет вразрез с текущим внешнеполитическим курсом страны, но другого выхода нет. МИД Эстонии заверил, что NPM Silmet уже ищет альтернативных поставщиков, чтобы в будущем отказаться от сотрудничества с российским заводом.

Ожидается, что новый пакет санкций ЕС, включающий более 1600 позиций, будет окончательно утвержден 12 октября.