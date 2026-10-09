Бывшему уральскому иеромонаху вынесут приговор за реабилитацию нацизма

Свердловский областной суд готов вынести приговор по делу бывшего иеромонаха, 54-летнего жителя Верхотурья Евгения Пинчука*. Его обвиняют в реабилитации нацизма и призывах к экстремизму.

Согласно материалам дела, в конце 2024 года Пинчук* в одном из Telegram-каналов увидел публикацию о генерале Власове, в 1946 году осужденном за измену Родине и ряд преступлений против руководителей Советского правительства и гражданского населения. Под постом уралец оставил несколько комментариев, реабилитирующих Власова, в частности, назвав его "героем и мучеником".

Также, как показало расследование, в августе 2025 года Пинчук* оставил комментарий в одном из каналов, который содержал призывы к экстремистской деятельности по мотивам национальной ненависти и вражды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, гособвинитель запросил для Евгения Пинчука* 7,5 лет колонии общего режима. Судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Его оглашение состоится 14 октября.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга