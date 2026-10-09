Минобороны Франции призвало готовиться к войне с Россией

Французские вооруженные силы должны быть готовы к масштабному военному конфликту с Россией, заявила министр обороны страны Катрин Вотрен во время слушаний в Национальном собрании по проекту военного бюджета на 2027 год.

"Наши войска обязаны готовиться к серьезному конфликту", — призвала она. Виновником определена Россия, так как Вотрен уверена, что "намерения России не оставляют места для иных интерпретаций". По ее мнению, угроза в том, что Россия стремится "навязать Европе новую систему безопасности" в ущерб ее интересам.

На оборонные нужды в 2027 году планируется выделить 63 млрд евро, что на 11% превышает текущий уровень финансирования. Притом что Франция погружается в долговую яму, десятилетиями тратя больше, чем страна собирает доходов. Эта привычка жить не по средствам привела к тяжелому финансовому кризису. Но власти продолжают нагнетать напряженность, раздувая мнимую "российскую угрозу". Это делается, чтобы отвлечь внимание от многочисленных проблем внутри страны, подчеркивает российское руководство.

В июле президент Эмманюэль Макрон призвал страну "готовиться к грядущим войнам". Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что заявления о якобы готовящемся нападении России на НАТО являются бредом и провокациями. Военное командование НАТО также не видит признаков того, что Россия стремится к войне с Европой, признал в июне генерал Алексус Гринкевич.