Атака БПЛА в Калужской области: раненые, повреждения домов и перебои в работе аэропорта

В Калужской области из‑за атаки дронов пострадали девять человек. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что пятерых из них положили в больницу - врачи говорят, что их состояние стабильное.

Силы ПВО ночью сбили 26 БПЛА. Дроны перехватили над Малоярославецким, Перемышльским и Ферзиковским муниципальными округами, а также над Калугой.

В двух округах беспилотники повредили частные дома.

С вечера предыдущего дня аэропорт Калуги не принимал и не отправлял рейсы. В 07:26 9 августа Росавиация объявила в своtм телеграм‑канале, что ограничения на полtты сняли - авиасообщение возвращается к обычному режиму.

Ранее в Белгородском округе из‑за атаки ВСУ погибли двое - супруги, жившие в поселке Разумное, ещё четыре человека получили ранения, в том числе 10‑летний мальчик. Мужчину с ссадинами и акубаротравмой, его жену и сына с акубаротравмами доставили на обследование в Белгород, еще одной женщине с осколочными ранениями медики помогли на месте - от госпитализации она отказалась.