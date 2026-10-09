ВСУ атаковали Белгородчину: погибли двое, пострадали четверо

ВСУ атаковали Белгородский округ. Погибли двое, четыре человека, включая ребёнка, ранены.

В посёлке Разумное снаряд попал в частный дом. Погибли супруги. Пострадали четверо: мужчина получил акубаротравму, поверхностные ссадины спины и плеча, его супруга и 10-летний сын – акубаротравмы.

Для обследования женщину и ребёнка госпитализировали в Белгород. Ещё одной женщине с осколочными ранениями мягких тканей волосистой части головы и плеча медики оказали помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавшая отказалась.

Один дом полностью разрушен. В соседнем домовладении частично разрушена кровля, выбиты окна, а также повреждён забор, сообщает оперштаб региона.