Украинские БПЛА уничтожены над Свердловской и Тюменской областями

Над двумя регионами Уральского Федерального округа сегодня были уничтожены украинские беспилотники. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 113 украинских беспилотных летательных средств над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Омской, Орловской, Свердловской, Тюменской, Владимирской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в регионах "тюменской матрешки", как и во всем УрФО была объявлена беспилотная опасность.