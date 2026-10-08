ВС РФ продолжают атаковать портовую инфраструктуру ВСУ

Вооруженные силы РФ продолжают атаки по морским судам ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину", - говорится в сообщении.

В министерстве также сообщают, что на переходе морем был поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.