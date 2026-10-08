Трамп: США не станут атаковать Иран до завершения выборов 3 ноября

Американская сторона не будет атаковать Иран, пока не завершатся промежуточные выборы в США 3 ноября. Об этом в соцсети Truth Social заявил сам президент Дональд Трамп.

"Хочу прояснить всем следующее: Иран - в очень плохом положении, с экономической и военной точек зрения. Пока блокада остается в полной силе, пока нефть перевозят в рекордных объемах через Ормузский пролив, мы не будем атаковать Иран когда-либо до завершения промежуточных выборов в США 3 ноября", - написал Трамп.

Он добавил, что только за прошедшую ночь через пролив было было перевезено 22 млн баррелей, в то время как из Ирана как не вывезли, так и не привезли ни барреля нефти. Трамп также заявил, что Ирану не дадут обзавестись ядерным оружием и сейчас ведут "продуктивные дискуссии".