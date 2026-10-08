В СК возбудили дело после атаки ВСУ на автобус в ЛНР
После атаки вооруженных сил Украины на автобус в Луганской области, в СК возбудили уголовное дело. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Напомним, атака произошла сегодня. БПЛА попал в грузовой автомобиль и автобус на улице Буденного в Луганске. Пострадали мирные жители, в том числе и четырехлетний ребенок. Транспортные средства также получили повреждения.
"По факту атаки вооруженных формирований Украины на Луганскую Народную Республику возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ)", - передает слова Петренко РИА Новости.
По словам доктор отделения реанимации Луганской республиканской детской клинической больницы Елены Шибиной, пострадавший ребенок сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии. Ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения шеи. К счастью, крупные сосуды и дыхательные пути за деты не были.
Ребенку оказывают всю необходимую помощь. Кроме того, по его случаю проводится телемедицинская консультация.