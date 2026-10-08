Роскомнадзор будет бороться с фейками об эпидемиологической обстановке в Иркутской области

Роскомнадзор начнет бороться с фейками об эпидемиологической ситуации в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба РКН.

"Роскомнадзор проведет анализ размещенных публикаций и примет меры в случае распространения заведомо ложной общественно-значимой информации. Роскомнадзор вправе требовать удаления заведомо ложных материалов, а в случае отказа - блокировать доступ к ресурсу", - говорится в сообщении.

Ведомство также призвало владельцев СМИ и интернет-ресурсов не распространять недостоверную информацию и опираться в своих публикациях только на официальные источники, в том числе Роспотребнадзор.

Напомним, 29 сентября медики выявили пациентку с симптомами, похожими на чуму, и срочно госпитализировали ее в больницу города Шелехов. После смерти женщины врачи взяли анализы на возбудителя болезни. Специалисты составили списки всех, кто контактировал с женщиной, и поместили этих людей в больницу под наблюдение. Прием новых пациентов в лечебном учреждении временно остановили.

4 октября Роспотребнадзор сообщил, что умершей сотруднице Иркутского противочумного института диагностировали "пневмонию неустановленной этиологии". По результатам расширенных исследований, в анализах больной не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью.

После этого пошли слухи о втором случае заболевания в Иркутске, которые в Роспотребнадзоре сразу опровергли. За два дня до этого в ведомстве также опровергли усиление санитарно-эпидемиологического режима в регионе.