11 Октября 2026
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Экономика Оренбургская область
Фото: max.ru/solntsev_official

Евгений Солнцев подписал соглашение о поставке белорусской сельхозтехники в Оренбуржье с максимальной скидкой

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в рамках работы на площадке XXVIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2026» подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором Минского тракторного завода Тарасом Мурогом.

Документ предусматривает поставку новой техники минских производителей в Оренбургскую область с максимальной скидкой.

(2026)|Фото: max.ru/solntsev_official

Доля минских тракторов в парке сельскохозяйственной техники региона традиционно высока. На данный момент она составляет более 37 %.

"Тракторы хорошо себя зарекомендовали. В рамках нового соглашения к нам приедут ещё 200 «Беларусов». Чтобы эффективно использовать эти машины, параллельно развиваем подготовку кадров. Так, на базе Оренбургского аграрного университета работает учебно-демонстрационный центр, а в аграрном колледже имени В. М. Чердинцева открыт профильный класс", - напомнил Евгений Солнцев.

(2026)|Фото: max.ru/solntsev_official

Губернатор Оренбуржья также сообщил, что со стороны правительства региона будет продолжена работа по компенсации части затрат аграриев на покупку сельхозмашин.

"Наша цель – системная модернизация технического парка, чтобы оренбургские производители имели прямой доступ к лучшим технологиям. Направление задано. Работаем", - резюмировал Евгений Солнцев.

Теги: евгений солнцев, агропромышленная выставка, белорусские трактора, соглашение


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