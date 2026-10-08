В среднем тарифы на коммунальные услуги в Оренбургской области будут проиндексированы на 12,5%

Как известно, с 1 октября в стране меняются тарифы на коммунальные ресурсы.

В Оренбургской области, как по всей России, также будут введены новые расценки. Информационный центр правительства Оренбуржья опубликовал разъяснения, которые дал директор департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов Андрей Шумский.

Он подробно пояснил - как именно рассчитывались новые показатели, почему стоимость услуг в Оренбургской области остается одной из самых низких в Приволжском федеральном округе. А также детально объяснил, из каких составляющих теперь будет складываться начисляемая сумма в квитанциях, которые будут поступать жителям региона.

По словам директора профильного департамента, в среднем тарифы в регионе будут проиндексированы на 12,5%. Он также отметил, что решение экономически обосновано. К подсчетам оренбуржские специалисты подошли максимально аккуратно.

Андрей Шумский подчеркнул, что приведенные им цифры являются средними по региону, конкретные показатели в квитанциях жителей складывают из двух составляющих - тарифной и сумм конкретного потребления услуг. И добавил, что в связи с тарифными новациями будут произведены перерасчеты субсидий для тех категорий граждан, которые имеют на это право.