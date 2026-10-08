Делегация Оренбуржья во главе с Евгением Солнцевым работает на Российской выставке «Золотая осень – 2026»

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в эти дни работает в столице на площадке XXVIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2026».

Напомним, это главное отраслевое событие страны, которое ежегодно объединяет ключевых участников агропромышленного комплекса.

Оренбуржье является вторым полем в России по объемам сельхозугодий и третьим пахотным полем.

Евгений Солнцев напоминает, что Оренбургская область - лидер по выращиванию твёрдых сортов пшеницы в стране.

На выставке в столице Оренбургская область традиционно представлена на площадке «Тимирязев Центра» собственным региональным стендом. Свою продукцию представили 38 ведущих предприятий и сельхозпроизводителей региона. В числе участников – компания «Степь и ветер», мясокомбинаты «Сорочинский», «Оренбургский» и «Орский», компания «Живая вода», Саракташский консервный завод, молочный комбинат «Канталь-ОМК», «Бузулукское молоко», «Оренбургские пуховницы», СПК «МК «Красногорский», птицефабрика «Оренбургская», Новосергиевский элеватор и многие другие предприятия".

"Наша задача – познакомить всю Россию с экологически чистым, вкусным и полезным оренбургским продуктом. Ряд местных предприятий также поборется за награды в конкурсной программе выставки. График работы плотный, поездка продуктивная. Впереди – серия важных деловых встреч, переговоров и подписание соглашений, направленных на развитие агропромышленного комплекса Оренбуржья", - сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.