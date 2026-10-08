В Перми установят скульптуру "Журавли памяти" в честь участников СВО

На "Северном" кладбище Перми появится скульптура "Журавли памяти". Кованая композиция будет посвящена участникам специальной военной операции и станет ещё одним местом памяти героям. Такое решение приняли на заседании Общественного совета по топонимике, сообщил Накануне.RU мэр города Эдуард Соснин.

Также в городе увековечат память ещё нескольких выдающихся пермяков. Улице в Свердловском районе присвоят имя академика Владимира Никитовича Анциферова — директора Научного центра порошкового материаловедения ПНИПУ, внёсшего значительный вклад в развитие российской науки. Школа №22 с углублённым изучением иностранных языков будет носить имя Евгении Павловны Серебренниковой — одной из первых в России женщин-врачей, стоявшей у истоков попечительства слепых в Перми и среди инициаторов открытия училища слепых детей в здании, где сейчас располагается школа.

Кроме того, установят мемориальные доски: Сергею Ивановичу Руденко, выдающемуся археологу и этнологу, — на здании Пермского государственного медицинского университета на улице Сибирской, 13; Юрию Викторовичу Соколкину, профессору и доктору физико-математических наук, — на здании ПНИПУ на улице Академика Королева, 15.

Как отметил Эдуард Соснин, эти решения помогут сохранить историческую память о выдающихся пермяках, прославивших город.