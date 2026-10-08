На приговор по второму делу бывшего свердловского замминистра ЖКХ поступила апелляция

На приговор по второму делу бывшего заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына поступила апелляция.

Напомним, Кислицын обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с ним по этому делу проходил бывший первый замглавы министерства энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов. В начале августа 2026 года Чикризов скончался на 62-м году жизни и дело в отношении него было прекращено. Что касается Кислицына, в сентябре Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга огласил ему приговор.

Экс-чиновник был признан виновным и получил 14 лет колонии строгого режима со штрафом в 16 млн 820 тысяч рублей. Также он лишился права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 14 лет. Кроме этого, суд взыскал сумму взятки в доход государства.

Как сообщается в электронной картотеке Верх-Исетского райсуда, на приговор Кислицыну поступила апелляционная жалоба от адвоката. Ее зарегистрировали в суде сегодня, 8 октября. Дата рассмотрения апелляции будет назначена позже.

Напомним, что это второе уголовное дело, по которому был осужден Андрей Кислицын. В марте 2026 года он и бывший депутат Законодательного собрания области, бывший советник по GR свердловского филиала АО "Энергосбыт Плюс" Павел Мякишев получили крупные сроки в колонии.