СМИ: Силовики нагрянули в мэрию Екатеринбурга в рамках дела о мошенничестве с НТО

Силовики пришли в мэрию Екатеринбурга в рамках уголовного дела о мошенничестве в сфере нестационарных торговых объектов (НТО). Кроме того, они также наведались в дом к Сергею Вдовенко - замдиректора МКУ "Центр организации выставок и ярмарок", которое подведомственно департаменту потребительского рынка.

Как сообщает 66.RU со ссылкой на источник, Вдовенко задержали, он проходит по делу как подозреваемый. В мэрию же пришли к замдиректора департамента потребительского рынка Сергею Васильеву. Якобы 7 октября его привезли на очную ставку к Вдовенко, но после опроса отпустили, и уже сегодня он вышел на работу.

В пресс-службе мэрии не стали раскрывать подробности, но подтвердили, что Васильев действительно общался с правоохранителями.

"Специалист дал пояснения правоохранителям касательно действующего регламента выноса и демонтажа киосков. Департамент продолжает свою работу в штатном режиме", - рассказали Накануне.RU в горадминистрации.

Еще одним подозреваемым по делу якобы проходит директор уже ликвидированной фирмы "Стривер-Екб", которая по итогам аукционов получала подряды на вынос НТО. По словам источника, показания Вдовенко якобы могут отразиться на нынешнем руководстве департамента и ударить по репутации вице-мэра Вадима Суровцева, курирующего эту сферу.