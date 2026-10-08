В Польше подросток напал с ножом на людей в школе

В деревне Лещидул‑Новины рядом с городом Вышкув (Мазовецкое воеводство) 15‑летний подросток, который раньше учился в этой школе, напал с ножом на сотрудников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на TVN24.

Сначала подросток ранил 37‑летнюю уборщицу - она скончалась, медики не смогли ее спасти. Потом он напал на директора и учительницу: они пытались остановить парня и получили ранения. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.

Подростка задержали. Почему он это сделал - пока неизвестно, полиция разбирается.

Ранее в Остроленке 19‑летний учащийся техникума пришел в учебное заведение с ножом и напал на людей - ранения получили как минимум семь человек, двое из них в тяжелом состоянии.