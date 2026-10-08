Глава Минцифры собрался рассчитывать цены на связь через тарифы на ЖКУ

В Минцифры собрались рассчитывать тарифы на связь, исходя из стоимости жилищно-коммунальных услуг.

"Здесь будем искать баланс. Но планку определенную тарифы на ЖКХ дают. Я думаю, что мы будем как-то на неё ориентироваться как на отправную точку", - приводит "Интерфакс" слова главы Минцифры Максута Шадаева, сказанные на форуме "Цифровые решения".

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2025-29 гг. вырастут на 60%, что в восемь раз быстрее роста ВВП в эти же годы.