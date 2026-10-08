10 Октября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге тепло поступает во все объекты социальной сферы

Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко провел заседание городской комиссии по пуску тепла.

В нем приняли участие представители теплоснабжающих и теплосетевых компаний, районных администраций и подрядных организаций, а также специалисты департаментов жилищного и коммунального хозяйства, образования, культуры, физической культуры и спорта. Участники совещания доложили о ходе подключения объектов и подачи тепла потребителям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы.

На сегодняшний день отопление запущено на всех объектах социальной сферы: детских садах, школах и учреждениях здравоохранения. Тепло также поступает в 99,4% многоквартирных домов уральской столицы.

В оставшихся домах отопление пока отсутствует из-за аварийных ситуаций. Ход подачи тепла и ликвидации аварий городские власти контролируют в ежедневном режиме.

Заместитель главы города Владимир Гейко отдельно поручил обеспечить особый контроль за работой систем отопления в социальных учреждениях, в первую очередь на объектах образования. Возникающие проблемы необходимо устранять в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить стабильную подачу тепла потребителям.

"При возникновении вопросов по запуску отопления жителям следует в первую очередь обращаться в управляющую организацию или ТСЖ. Также получить информацию можно в городской Единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам 304-12-05 и 304-12-08. По этим же номерам необходимо сообщать об аварийных ситуациях", - пояснили в пресс-службе администрации города.

Ранее на заседании в мэрии также обсудили качество горячей воды. В "Т Плюс" пояснили, что изменения показателей, которые жители могут наблюдать сейчас, связаны с ежегодным запуском отопления и носят временный характер.

Для подготовки горячей воды на теплоисточниках филиала "Свердловский" ПАО "Т Плюс" используется питьевая вода МУП "Водоканал", которая соответствует требованиям санитарных норм. Качество горячей воды постоянно контролируется.

В сентябре в отдельных районах Екатеринбурга фиксировалось превышение нормативных значений по содержанию железа. Это связано с процессом запуска отопления: по мере завершения необходимых работ и выхода системы на штатный режим показатели горячей воды должны улучшиться.

Отопительный сезон 2026/2027 годов стартовал в Екатеринбурге 15 сентября. 

 

Теги: отопительный сезон, тепло, дома, Владимир Гейко


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