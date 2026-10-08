08 Октября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

365 детей из многодетных семей Екатеринбурга бесплатно отправят на Черное море

365 детей из многодетных семей Екатеринбурга смогут бесплатно отдохнуть в санатории "Вита" на Черном море. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Прием заявок на получение путевки в Анапу стартует в 00.00 9 октября на "Госуслугах" и продлится до 10.00 13 октября. В рамках регионального проекта "От Уральских гор до Черного моря" в санаторий могут поехать дети от 9 до 16 лет, проживающие в уральской столице. Там они пробудут с 24 октября по 13 ноября. Отъезд запланирован на 21 октября, а домой они вернутся уже 16 ноября.

Получить путевку на одного и того же ребенка можно не более одного раза в течение календарного года. После подачи заявления, придет уведомление о предоставлении права на получение путевки. Затем у родителя будет время до 15 октября, чтобы предоставить в приемную комиссию муниципальной школы, где обучается ребенок, документ, подтверждающий право на льготу – удостоверение многодетной семьи, выданное министерством социальной политики Свердловской области. Если этого не сделать, заявление будет отклонено в связи с отсутствием подтверждающих документов.

Памятка для родителей опубликована на Официальном портале Екатеринбурга в разделе "Детская оздоровительная кампания".

В среду, 7 октября, заместитель директора департамента образования администрации Екатеринбурга Юлия Соболева рассказала депутатам Екатеринбургской городской думы об итогах летней оздоровительной кампании. В этом году различными формами отдыха были заняты 167 845 детей: 32 тысячи ребят отдохнули в 194 городских лагерях дневного пребывания, в 17 загородных оздоровительных лагерях – 31 051, в санаториях – 5 000, иными формами охвата были заняты 99 794 ребенка.

По итогам конкурсных процедур дополнительно задействовали 9 лагерей и 12 санаториев.

"Летние смены теперь организуются не только на базе школ, но и на площадках детских садов и учреждений дополнительного образования, что позволило повысить доступность оздоровительных программ и эффективнее использовать имеющуюся инфраструктуру", – отметила спикер.

В рамках регионального проекта "От Уральских гор до Черного моря" летом в санатории "Жемчужина России" (Анапа) отдохнули 662 ребенка из семей участников СВО. В сентябре 432 ребенка уже съездили в санаторий "Вита" (Анапа).

Юлия Соболева также отметила, что отдых и оздоровление детей в 2026 году были организованы не только в летний период, но и в весенние, осенние, зимние каникулы.

Теги: Екатеринбург, Черное море, многодетная семья, ребенок


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