Более 200 предприятий в России платят по миллиону рублей при рождении ребенка

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил на Всероссийской неделе охраны труда, что 227 предприятий в России теперь выплачивают сотрудникам по 1 миллиону рублей при рождении ребенка. Информацию передает ТАСС.

По словам Котякова, еще год‑полтора назад такие выплаты встречались редко - их предлагали лишь отдельные работодатели. Сейчас все больше компаний добавляют эту меру в свои программы поддержки сотрудников.

Причина роста - налоговый механизм: предприятия могут учитывать эти выплаты в расходах и уменьшать за их счет налогооблагаемую базу. Благодаря этому компаниям стало выгоднее поддерживать работников, и они активнее вводят такие социальные гарантии.