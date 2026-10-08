В Югре скорректировали бюджет на 2026-28 годы

Депутаты думы Югры изменили бюджет округа на 2026-28 гг.

Доходы бюджета в 2026 г. уменьшатся на 8,2 млрд руб., расходы же вырастут на 29,1 млрд руб. Дефицит вырастет на 37,3 млрд руб. В 2027-28 гг. доходы округа будут уменьшаться на 103,96 млн руб. ежегодно.

Расходы в 2027 г вырастут на 1,2 млрд руб., в 2028 – уменьшатся на 5,3 млрд руб. Дефицит бюджета в 2027 г. вырастет на 1,3 млрд руб., в 2028 г. – уменьшится на 5,2 млрд руб. Дефицит бюджета в 2027 г. вырастет на 1,3 млрд руб., в 2028-ом – уменьшится на 5,21 млрд руб. Показатели бюджета после корректировки выглядят так:

- в 2026 г. доходы составят не 419,5 млрд, а 411,28 млрд руб., расходы – не 476,68 млрд, а 505,8 млрд. Дефицит – не 57,18 млрд, а 94,52 млрд руб.

- в 2027 г. доходы составят 439,787 млрд руб., а 439,683 млрд руб., расходы – не 480,41 млрд, а 481,61 млрд. Дефицит – не 40,62 млрд, а 41,93 млрд руб.

- в 2028 г. доходы составят не 453,64 млрд, а 453,53 млрд руб., расходы – не 481,32 млрд, а 476 млрд. Дефицит – не 27,68 млрд, а 22,47 млрд руб.

Депутаты большинством голосов утвердили поправки.