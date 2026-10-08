Канадская писательница Энн Карсон получила Нобелевскую премию по литературе

В Стокгольме назвали лауреата Нобелевской премии по литературе за 2026 год - награду вручили канадской писательнице Энн Карсон. В комитете ее творчество назвали смелым и отметили, что она сумела выстроить "игровой диалог" с классической традицией и создать на этой основе новые литературные формы. Проще говоря, Карсон не следует старым образцам, а по‑новому работает с классикой - так у нее получаются необычные тексты.

Книги Карсон сложно отнести к какому‑то одному жанру: в них есть и поэзия, и эссе, и философские размышления, и приёмы перевода. Критики считают, что ее произведения рассчитаны на внимательного читателя - они не просто рассказывают историю, а побуждают вместе поразмышлять над ней.

В 2025 году Нобелевскую премию получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Комитет тогда подчеркнул, что его творчество убедительно доказывает силу искусства даже через мрачные, апокалиптические образы.

Ранее Нобелевскую премию по химии 2026 года получили французский исследователь Анри Каган и японский ученый Кэнсо Соаи - их наградили за работу с зеркальными молекулами.