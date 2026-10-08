СМИ: Трамп строит военный альянс в Латинской Америке

Администрация президента США Дональда Трампа следует курсу создания обновленного военного блока в Латинской Америке, пишет агентство Bloomberg. Белый дом существенно урезал объемы финансовой поддержки странам Нового Света, требуя взамен наращивания военных бюджетов, активной закупки вооружений американского производства и прямого участия в антинаркотических операциях под эгидой США.

В минувшем году объем военной помощи восьми ведущим экономикам региона упал до минимума за последние 20 лет. Параллельно в ряде стран — Аргентине, Колумбии, Перу и Чили — к власти пришли политические силы, лояльные Трампу. В Бразилии президентом вполне может стать сторонник Трампа Флавиу Болсонару. В Венесуэле же фактически был совершен переворот. И единственным крупным игроком в регионе, не разделяющим внешнеполитическую повестку Трампа, останется Мексика.

Вместо безвозмездных субсидий Вашингтон теперь делает ставку на принуждение союзников к милитаризации. Весной 14 стран региона вошли в коалицию "Щит Америк", а глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что ряд стран уже дали согласие на проведение совместных боевых операций с американскими военными.

Политологи уже окрестили этот подход "доктриной Донро" (обыгрывается имя Дональд), проводя параллель с исторической доктриной Монро начала XIX века, закреплявшей доминирование США в Западном полушарии.