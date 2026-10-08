Возле резиденции губернатора Северной Дакоты нашли семь гробов с останками и пустой ящик

Рабочие рядом с резиденцией губернатора Северной Дакоты обнаружили семь гробов с человеческими останками и пустой деревянный ящик. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на журнал People.

По предварительным данным, в гробах - останки двух женщин, двух мужчин, двух подростков и одного ребенка; личности и возраст пока не установлены. Назначение ящика неизвестно.

После находки работы на участке остановили, к обследованию подключились археологи Государственного исторического общества Северной Дакоты. С помощью георадара они выявили свыше 80 аномальных участков; ранее сканирование показало еще девять зон - возможно, там есть около десяти могил. Полевые работы завершили 14 сентября.

Резиденция расположена на месте кладбища Бисмарка (1870‑е годы). В 1880‑х захоронения начали переносить на кладбища Сент‑Мэрис и Фэрвью; тогда считали, что все могилы перезахоронили, но в 2026 году выяснилось, что часть осталась на месте.

Ученые продолжают изучать находки; полный анализ планируют завершить в начале 2027 года. Власти договорились с похоронным бюро - весной останки перезахоронят на одном из кладбищ. В офисе губернатора заявили, что к останкам будут относиться с уважением.