Екатеринбургский таксист получил 5 лет колонии за стрельбу по клиенту

В Екатеринбурге огласили приговор по делу таксиста Дмитрия Никишина. Его отправили в колонию за стрельбу по пассажиру.

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Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 18 октября 2025 года. Сообщалось, что таксист не менее четырех раз выстрелил из пистолета в область грудной клетки своего клиента, которого отказался везти. Пострадавший получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, а Никишина поместили под стражу. Позже родственники обвиняемого высказали версию о применении им оружия в целях самозащиты и обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину.

Накануне в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга состоялись прения сторон. Гособвинитель просил назначить таксисту 10,5 лет колонии особого режима.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 8 октября, суд назначил Дмитрию Никишину 5 лет колонии особого режима. Кроме этого, в пользу потерпевшего взыскано 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.