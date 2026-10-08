Экс-глава Google признал большой прогресс России в технологиях БПЛА

Экс-глава Google Эрик Шмидт признал, что России удалось преодолеть технологическое отставание в сфере беспилотных систем, которое было поначалу. Его компания Project Eagle сейчас занимается разработкой дронов для ВСУ.

Он констатировал, что ВС РФ стремительно совершенствуют свои разработки, но при этом обладают значительно более мощной ресурсной базой. В качестве иллюстрации Шмидт привел эволюцию дронов "Герань": если раньше реактивные двигатели устанавливались лишь на малую часть аппаратов, то сегодня их доля превышает 50%. А Украина пока не имеет сопоставимых аналогов.

Кроме того, Шмидт отметил прогресс России в создании mesh-сетей на базе китайских комплектующих, позволяющих дронам выступать в роли ретрансляторов для передачи качественного видеосигнала. Также он прогнозирует запуск российской спутниковой системы "Рассвет" в течение года, что создаст аналог Starlink, устойчивый к попыткам подавления связи. Дополнительно эксперт указал на возможную интеграцию китайских ИИ-алгоритмов в российские военные системы управления. В целом Шмидт подчеркнул, что текущая скорость технологической гонки между Москвой и Киевом беспрецедентна и превосходит все, что он видел за свою карьеру в ИT-секторе. Потому что военный конфликт сильно подстегивает разработки.

В начале сентября The New York Times писала, что новые российские БПЛА внушают страх на Украине