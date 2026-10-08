08 Октября 2026
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Экс-глава Google признал большой прогресс России в технологиях БПЛА

Экс-глава Google Эрик Шмидт признал, что России удалось преодолеть технологическое отставание в сфере беспилотных систем, которое было поначалу. Его компания Project Eagle сейчас занимается разработкой дронов для ВСУ.
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Он констатировал, что ВС РФ стремительно совершенствуют свои разработки, но при этом обладают значительно более мощной ресурсной базой. В качестве иллюстрации Шмидт привел эволюцию дронов "Герань": если раньше реактивные двигатели устанавливались лишь на малую часть аппаратов, то сегодня их доля превышает 50%. А Украина пока не имеет сопоставимых аналогов.

Кроме того, Шмидт отметил прогресс России в создании mesh-сетей на базе китайских комплектующих, позволяющих дронам выступать в роли ретрансляторов для передачи качественного видеосигнала. Также он прогнозирует запуск российской спутниковой системы "Рассвет" в течение года, что создаст аналог Starlink, устойчивый к попыткам подавления связи. Дополнительно эксперт указал на возможную интеграцию китайских ИИ-алгоритмов в российские военные системы управления. В целом Шмидт подчеркнул, что текущая скорость технологической гонки между Москвой и Киевом беспрецедентна и превосходит все, что он видел за свою карьеру в ИT-секторе. Потому что военный конфликт сильно подстегивает разработки.

В начале сентября The New York Times писала, что новые российские БПЛА внушают страх на Украине

Теги: БПЛА, Россия, Украина


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