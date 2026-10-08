Блогер Хилми Форкс вышел на свободу после трех лет в колонии

Блогер Хилми Форкс покинул исправительную колонию №12 - он отбыл трехлетний срок. 8 октября Форкс сам сообщил об этом в своем Telegram‑канале и поприветствовал тех, кто следил за его историей.

"Ну вот я и откинулся спустя 3 года. Всем привет, кто ждал, скучал, переживал. Теперь я с вами", - написал блогер.

Суд приговорил Форкса к трем годам колонии в декабре 2023 года: его признали виновным в незаконном изготовлении и распространении в интернете порнографических материалов. Адвокат Константин Ерохин рассказал, что защита оспаривала приговор.

В 2022 году первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова попросила Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить блогеров Дашу Карейку и Хилми Форкса: она считает, что те могут пропагандировать ЛГБТ и трансгендерность, показывать аморальное поведение и оскорблять чувства верующих.