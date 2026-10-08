ВСУ атаковали Омскую область, работают силы ПВО

Силы ПВО Минобороны отражают атаку ВСУ на Омскую область, сообщил глава региона Виталий Хоценко.

По его словам, все оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

"Прошу сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации", - написал глава региона в Telegram-канале.

До этого Хоценко сообщал, что в области, по данным Минобороны, зафиксирована беспилотная опасность.

Ранее в четверг на территории всего Уральского федерального округа был введен режим "Беспилотная опасность".