Из-за атаки на рязанский дата-центр в Подмосковье перестала работать онлайн-продажа билетов на автобусы

В Подмосковье перестала работать онлайн-продажа билетов. Причина – атака на дата-центр в Рязанской области.

По данным "Мострансавто", из-за приостановки работы дата-центра временно не работает сервис покупки билетов через интернет. Оплатить проезд можно в автобусе через валидатор или мобильный терминал у водителя. По предварительным данным, восстановление сервиса займет до 24 часов.

В рязанском Сасово после "инцидента, затронувшего часть инфраструктуры" дата-центра "Яндекса", полностью остановлена его работа. По данным компании, случился пожар. Пострадавших нет, профильные службы на месте устраняют последствия. Работа дата-центра полностью остановлена, часть сервисов "Яндекса" может быть недоступна для пользователей. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате ночного налета были сбиты два БПЛА.