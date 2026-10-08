Медвежонка, пойманного в посёлке Лесозаводский, планируют вернуть в лес

Специалисты Госохотдепартамента Тюменской области завершили поиск и отлов молодого бурого медведя, обнаруженного вблизи посёлка Лесозаводский в Нижнетавдинском муниципальном округе. Об этом Накануне.RU сообщили в ведомстве.

Приоритетным вариантом дальнейшей судьбы животного рассматривается его возвращение в естественную среду обитания. Вернуть медвежонка в лес планируют после прохождения необходимого периода реабилитации и при наличии соответствующей возможности.

4 октября поступило сообщение от граждан о том, что рядом с населённым пунктом видели бурого медведя. Инспекторы оперативно выехали на место. К их прибытию животное успело уйти, но специалисты нашли следы его пребывания, подтвердившие, что медведь действительно находился в этой местности.

В течение трёх дней сотрудники Госохотдепартамента обследовали территорию и вели поиски. Во вторник вечером местонахождение зверя установили, после чего медвежонка успешно отловили. Мероприятия прошли без применения препаратов для обездвиживания.

По внешним признакам и характеру следов специалисты определили, что возраст животного - менее одного года. Из-за раннего возраста медвежонок ещё не обладает всеми навыками, необходимыми для самостоятельной жизни в дикой природе. Поэтому сразу возвращать его в естественную среду не стали.

Медвежонка передали на временное содержание в центр реабилитации диких и экзотических животных "У Лукоморья". Там он будет под наблюдением специалистов. В центре создадут условия для его дальнейшей адаптации и формирования навыков, нужных для самостоятельной жизни в природе.