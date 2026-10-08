Домашний арест екатеринбургского адвоката Жанны Калегиной продлен до ноября

Известный в Екатеринбурге адвокат Жанна Калегина продолжит оставаться под домашним арестом до ноября. Решение принял Свердловский областной суд.

Жанну Калегину, в прошлом работавшую по громким уголовным делам, арестовали в начале мая. Сообщалось, что ей вменяют два умышленных тяжких преступления против правосудия: подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний, а также приготовление к аналогичному преступлению.

По версии следствия, в конце 2025 года юрист с сообщниками подкупили одного из свидетелей по уголовному делу о преступлении против половой неприкосновенности, а также предпринимали действия для установления контакта с целью подкупа другого свидетеля. Адвоката поместили под домашний арест, который был продлен до сентября, а затем – до ноября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, постановление было обжаловано. Защита Калегиной настаивала на изменении меры пресечения на залог или запрет определенных действий.

Сегодня Свердловский облсуд оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений по существу. Адвокат останется под домашним арестом до 15 ноября 2026 года.

Ранее сообщалось, что юристу может грозить до семи лет лишения свободы.