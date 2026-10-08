В Архангельской области заработала станция наблюдений за магнитным полем Земли

В Коношском районе Архангельской области на площадке стационара "Ротковец" начал работать пункт наблюдений Геофизического центра РАН - специалисты будут отслеживать состояние магнитного поля Земли. Об этом сообщили в Лаверовском центре РАН.

Здание пункта сделали из немагнитных материалов, чтобы исключить искажения данных. Внутри установили трехкомпонентный векторный магнитометр - он фиксирует параметры поля в трех измерениях и дает более детальные сведения.

Стационар "Ротковец" основали в деревне Поповка 10 июля 2001 года по инициативе академика Н. П. Лаверова. Глава района Сергей Едемский напомнил, что площадка с первых лет стала важной базой для исследований: тут работали аспиранты, вели наблюдения, а данные помогали лучше понимать природные процессы.

Сейчас на территории действует сейсмическая установка, идут метеорологические и геофизические замеры. Ученые изучают влияние на человека разных факторов - продолжительности светового дня, содержания микроэлементов в почве и воде, состояния водоемов и изменений геомагнитного поля.

Преимущество места - удаленность от промышленных предприятий и источников помех. В администрации района пояснили, что именно это позволяет фиксировать естественные процессы без искажений.