08 Октября 2026
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Происшествия Ростовская область
Фото: Накануне.RU

В Ростове-на-Дону вынесли приговор за подготовку убийства руководителей Крыма

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд огласил решение по делу о попытке покушения на руководство Крыма. По делу проходили Кирилл Баранник, Виктор Подвальный, Денис Петранов, Игорь Зорин, Сергей Войнаровский, Сергей Кривошеин, Ольга Кравчук, Елена Войнаровская.

24 февраля – 30 июня 2022 г. на Украине сотрудники Главного управления разведки МО Украины создали террористическое сообщество. В него в течение нескольких месяцев вошли один из руководителей Подвальный и остальные фигуранты дела, ставшие рядовыми участниками.

Сотрудники ГУР МО Украины решили, что члены группы должны подорвать глав Крыма, Госсовета республики, Ялты, их ближайшее окружение, военнослужащего и железнодорожные пути Крымской железной дороги. Однако эти планы сорваны. Суд приговорил:

Баранника – к 27 годам колонии строгого режима и штрафу в 600 тыс. руб.;

Подвального – к 27 годам колонии строгого режима и штрафу в 700 тыс. руб.;

Петранова – к 23 годам колонии строгого режима и штрафу в 600 тыс. руб.;

Зорина – к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб.;

Войнаровского – к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб.;

Кривошеина – к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб.;

Кравчук – к пяти с половиной годам условно;

Войнаровскую – к пяти годам условно.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован, сообщает пресс-служба Южного военного суда.

Теги: Кирилл Баранник, Виктор Подвальный, Денис Петранов, Игорь Зорин, Сергей Войнаровский, Сергей Кривошеин, Ольга Кравчук, Елена Войнаровская, Серегй Аксёнов, убийство


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