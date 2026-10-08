Россия требует выдать из Нидерландов девять сотрудников МУС

Генпрокуратура России потребовала от властей Нидерландов выдать девятерых представителей Международного уголовного суда -их ранее заочно осудили в РФ. Среди фигурантов - руководитель МУС Петр Хофманский и главный прокурор Карим Хан. Об этом сообщила пресс‑служба ведомства.

В надзорном органе уточнили: запросы о задержании и передаче обвиняемых направили не только в министерство юстиции и безопасности Нидерландов, но и в органы других стран. В перечне - П. Ю. Хофманский, первый зампредседателя МУС Карранс Л. К. И., прокурор Хан К. К. А., а также судьи Аканэ Т., Айтал Р. С., Годинес С. Х. У., Шмитт Б., Алапини‑Гансу Р. А. С. и Махфуд Х. Б. Всех их объявили в международный розыск.

Московский городской суд в декабре 2025 года заочно признал этих девятерых виновными по трём статьям УК РФ: ч. 2 ст. 299 (незаконное возбуждение дела или привлечение невиновного к ответственности), ч. 2 ст. 301 (незаконные задержание, арест или содержание под стражей) и ч. 2 ст. 360 (посягательство на лиц и учреждения под международной защитой либо угроза такого посягательства). Суд назначил им сроки от 3,5 до 15 лет лишения свободы.

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