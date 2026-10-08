В Викуловском округе концессионер на 40% снизил число отключений воды

В Викуловском округе концессионер на 40% снизил число отключений воды, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В водопроводное и канализационное хозяйство округа в ближайшие 15 лет планируется вложить порядка 3,2 млрд рублей.

"Викуловский округ – один из 16 муниципалитетов, которые в прошлом году подключились к концессии в сфере водоснабжения и водоотведения. Кроме текущей настройки оборудования муниципалитет с концессионером намерены реализовать крупные проекты. Предстоит серьезно модернизировать 38 водоочистных станций, построить и заменить более 24 километра магистральных и квартальных водоводов, чтобы сохранить и улучшить водоснабжение потребителей", - отметил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

В первый год работы в селах округа концессионер - компания "Росводоканал Тюмень" - заменил 20 изношенных насосных агрегатов. Это позволило снизить количество аварийных остановок на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В селах Каргалы и Нововяткино восстановили проектную пропускную способность водопровода и повысили качество воды за счет промывки 1,3 км сетей. В деревне Заборка капитально отремонтировали скважины, обновили фильтры на станции водоочистки (ВОС). В селах Березино и Малахово выполнили капитальный ремонт 600 метров коммуникаций и четырех колодцев. Установлено 43 новых прибора учета на скважинах и ВОС округа, еще пять счетчиков прошли государственную поверку.

"Если в начале года основной упор делался на замену труб и ремонт скважин, то сейчас мы переходим к настройке очистных узлов и установке автоматики. Монтаж электропечей и термостатов — это инвестиция в спокойную зиму, а замена загрузки на ВОС — прямой вклад в повышение качества воды", - прокомментировал начальник цеха по обслуживанию объектов "Росводоканал Тюмень" в Викуловском округе Сергей Казлов.

Монтаж электропечей и термостатов на объектах водоснабжения и водоотведения округа сейчас продолжается, до конца 2026 года специалисты: заменят фильтрующие загрузки на ВОС в селах Каргалы, Нововяткино, Поддубровное и Сартам; завершат капитальный ремонт водопроводных колодцев в селах Викулово, Нововяткино, Рябово и деревнях Староборовая, Заборка и Чернышева; проведут ремонт канализационных очистных сооружений с заменой ламп ультрафиолетового обеззараживания.