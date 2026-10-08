Визовые центры Кипра временно не принимают документы в шести городах

В шести городах России - Москве, Санкт‑Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске - временно не принимают заявления на кипрские визы. Причина - технические неполадки. Об этом сообщили в компании BLS International, которая обрабатывает визовые заявки.

Консульские отделы Кипра в Москве и Санкт‑Петербурге сейчас не могут работать с обращениями на въездные визы. Специалисты устраняют проблемы, когда работу восстановят - расскажут дополнительно.

В BLS International уточнили: все, у кого уже есть запись в системе, смогут прийти по ней, как только сервис заработает снова.

При этом отделения в Ростове‑на‑Дону, Екатеринбурге, Ташкенте и Минске работают как обычно - сбой их не затронул.

Напомним, с 6 июля визовые центры Кипра в России начали принимать документы у туристов: сервисный сбор составил 5 евро, виза для взрослых и детей старше 12 лет - 90 евро, для ребенка от 6 до 12 лет - 45 евро.