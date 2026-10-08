Повестка дня предстоящей сессии Думы Астраханской области утверждена Советом регионального парламента

Очередное пленарное заседание Думы Астраханской области пройдет 15 октября 2026 года.

Сегодня под председательством спикера регионального парламента Игоря Мартынова прошло совещание Совета Думы Астраханской области, на котором был утвержден проект повестки дня предстоящего пленарного заседания.

В проекте 18 вопросов, в их числе — законопроекты, которые необходимо привести в соответствие с федеральным законодательством. Изменения планируется внести в законы о мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области (в части установления права членов семей лиц, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции, на первоочередное получение путёвок в организации отдыха и оздоровления детей), об объектах культурного наследия, об отдельных вопросах правового регулирования молодёжной политики и государственной поддержки молодёжных и детских общественных объединений.

Кроме того, в региональный парламент внесён проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Астраханской области». Документ разработан в целях приведения законодательства Астраханской области о выборах в соответствие с изменениями, внесёнными в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Также депутатами будут рассмотрены результаты парламентского контроля по вопросам транспортного налога и развития сельского хозяйства в части поддержки сельского туризма в Астраханской области.

Пленарное заседание начнётся в 10:00 и будет транслироваться на официальном сайте Думы Астраханской области.