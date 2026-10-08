В Уральском театре эстрады назначен новый директор

Новым директором Уральского государственного театра эстрады назначена Мария Гасман. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, распоряжение об этом подписал губернатор Денис Паслер.

Гасман родилась в Иркутской области. В Уральском театре эстрады она работает с 2013 года и за это время прошла путь от специалиста службы протокола до заместителя директора по развитию. В 2021 году была награждена почетной грамотой губернатора Свердловской области.

Как уточнили в департаменте, к исполнению обязанностей руководителя Мария Гасман приступит с 10 октября.

Напомним, также на этой неделе новый директор был назначен в Нижнетагильском драматическом театре.