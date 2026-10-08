В Тобольске двое подростков сорвались с обрыва на берегу Иртыша

В районе Тобольска Тюменской области двое подростков упали с обрыва на берегу реки Иртыш. Инцидент произошёл 7 октября. Об этом Накануне.RU сообщили в ГКУ ТО "ТОСЭР".

По данным службы спасения, на пульт оперативного дежурного Тобольского поисково-спасательного отряда поступило сообщение о падении двух человек с берега реки.

Один из молодых людей завис на высоте, опираясь на уступы. Его спустили с помощью лестницы. Второй упал с обрыва и получил травму спины - его транспортировали на носилках.

Подростков эвакуировали и передали медикам.