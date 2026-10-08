Нацгвардия Казахстана перестала использовать советские Ан-26

В Нацгвардии "проводили" на "пенсию" последний Ан-26 в Казахстане.

Военно-транспортный самолёт, находившийся на вооружении авиации этого подразделения МВД Казахстана, завершил службу. Он совершил свой заключительный полёт.

За время службы в авиации Национальной гвардии этот Ан-26 налетал 8,4 тыс. часов. Общий срок его эксплуатации составил 44 года. С выводом Ан-26 из эксплуатации завершилась история самолётов этого типа в военной авиации республики, сообщает пресс-служба Нацгвардии МВД Казахстана.