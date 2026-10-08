В Екатеринбурге не стали арестовывать зацепера, напавшего на водителя трамвая

В Екатеринбурге не стали арестовывать подростка-зацепера, напавшего на водителя трамвая. Такое решение вынес суд.

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Напомним, все случилось 5 октября на улице Уральской: водитель трамвая №12 заметила школьника, сидевшего на сцепке. Остановив вагоны, женщина подошла к зацеперу и попыталась его снять, но в ответ получила в лицо из перцовки. Водителя госпитализировали с ожогом глаз.

Вскоре нападавшего удалось задержать: им оказался 14-летний учащийся одной из школ города. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия". Юноше предъявили обвинение, следствие ходатайствовало о заключении его под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, сегодня Кировский районный суд Екатеринбурга избрал подростку меру пресечения в виде запрета определенных действий. В самом суде уточнили, что постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение трех суток.

Также на этой неделе в столице Урала толпа подростков напала на кондуктора трамвая. Сейчас в ситуации разбирается Следственный комитет.