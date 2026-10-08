На Среднем Урале объявлен отбой опасности атаки БПЛА

В Свердловской области объявили об отбое режима опасности атаки БПЛА. Об этом в своих соцсетях пишет губернатор Денис Паслер.

Напомним, 8 октября на территории всего Уральского федерального округа введен режим "Беспилотная опасность". Сегодня утром его ввели в Пермском крае, а после режим беспилотной опасности был объявлен в Свердловской области.

В Аэропорту "Кольцово" также сняли ограничения.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - сообщает пресс-служба Росавиации.