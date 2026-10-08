Свердловчанка не смогла отсудить деньги за долю в квартире, проданную 11 лет назад

Жительница Камышлова не смогла отсудить деньги за долю в квартире, проданную родственнице 11 лет назад. Женщина так и не получила оплату со сделки, а спустя десятилетие узнала, что квартиру выставили на продажу.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, еще в 2015 году Ирина продала двоюродной сестре мужа 1/3 доли в квартире за 453 тыс. 26 рублей. Договор купли-продажи был составлен, родственница пообещала использовать заемные средства, полученные в кредитном потребительском кооперативе и в течение дня с выдачи займа передать деньги продавцу. Но оплаты Ирина так и не получила, посчитав, что в таком случае сделка официально аннулируется.

11 лет Ирина жила с полной уверенностью, что доля в квартире все еще принадлежит ей, пока в мае этого года не увидела объявление о продаже жилья. Женщина обратилась с иском в Камышловский районный суд, прося взыскать с сестры мужа:

убытки по договору купли-продажи от 14 января 2015 года — 453 тыс. 26 рублей;

проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 1 июня 2023 года по 1 июня 2026 года — 226 тыс. 10 рублей 30 копеек;

судебные расходы — 58 тыс. 580 рублей 72 копейки.

Ответчик же указала, что еще в 2015 году Ирина знала, что ее парва были нарушены. К моменту подачи иска истекли и общий 3-летний, и предельный 10-летний сроки исковой давности. Покупательница просила в иске отказать.

"Суд установил, что согласно выписке из ЕГРН переход права собственности зарегистрировали еще 22 января 2015 года, деньги продавец должен был получить 20 и 23 января. Именно с этих дат отсчитали 10-летний срок исковой давности. К моменту обращения в суд он истек и восстановлению не подлежит", - пояснили в суде.

Поскольку главное требование — о взыскании убытков — удовлетворению не подлежало, суд отказал и в производных требованиях: процентах за пользование чужими денежными средствами и судебных расходах. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в течение одного месяца.