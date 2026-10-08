Южная Корея отозвала посла на Украине

Власти Южной Кореи отозвали посла на Украине.

Сообщение об этом появилось на сайте МИД Южной Кореи. Там уточнили, что будут консультироваться с Украиной по поводу двусторонних отношений.

Ранее между Южной Кореей и Украиной разгорелся скандал. После признания президента Украины Владимира Зеленского с трибуны Генассамблеи ООН в передаче Сеулу пленных северокорейских военных, Южная Корея потребовала от Киева официальных извинений за нарушение договоренности о неразглашении этого факта.