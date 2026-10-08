Курьеры стали зарабатывать больше: средний доход достиг 190 тысяч рублей

К началу осени средний месячный заработок курьеров в России вырос до 190 тысяч рублей - это почти на 39% больше, чем год назад. Эксперты связывают ускорение роста с нехваткой персонала: сказывается отток мигрантов и то, что меньше студентов готовы подрабатывать в доставке. Еще компании заранее набирают людей - готовятся к сезону, когда заказов становится намного больше.

По данным hh.ru, сейчас зарплаты курьеров растут быстрее, чем в прошлом году: темпы прироста выше на 16,4 процентного пункта. С января по октябрь работодатели опубликовали больше 219,8 тысячи вакансий для курьеров - вдвое больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает Коммерсант.

В SuperJob отмечают, что активнее всего курьеров ищут в больших городах, особенно нужны автокурьеры. В Москве автокурьер на полной ставке в среднем получает 150 тысяч рублей, а максимум доходит до 350 тысяч. Пешие курьеры в столице зарабатывают от 105 до 200 тысяч рублей.

Сообщалось, что число россиян, которые остаются без работы больше года, выросло почти в полтора раза и достигло примерно 226 тысяч человек; при этом в производстве, строительстве и рабочих профессиях сохраняется дефицит кадров, а конкуренция за офисные вакансии растет - дольше всех работу ищут молодежь и люди предпенсионного возраста, особенно менеджеры по продажам, администраторы и сотрудники сферы услуг.