Медведь напал на подростка в Алтайском крае

В четверг в Солтонском районе Алтайского края медведь напал на 15‑летнего подростка. Инцидент случился на пасеке примерно в 20 километрах от села Солтон. До Барнаула около 260 километров.

Пострадавшего быстро доставили в больницу Бийска. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Сейчас правоохранители и профильные службы выясняют, как всё произошло: разбираются в обстоятельствах нападения и ищут причины, почему зверь подошел к человеку. Что стало с медведем после атаки, пока неизвестно - о его судьбе информации нет.

Ранее на реке Киренга возле деревни Чинонга в Иркутской области медведь напал на 81‑летнего рыбака: мужчина выгружал вещи из лодки, когда хищник бросился на него; рыбак сумел дать отпор, забрался в лодку и отплыл, но получил травмы рук и тела.