Канье Уэст мог заработать на несостоявшихся концертах в Петербурге 1,7 млрд рублей

Рэпер Канье Уэст, предположительно, заработал за два отмененных концерта в Санкт-Петербурге порядка $20 млн (или 1,7 млрд рублей по текущему курсу). Есть вероятность, что эти деньги исполнитель не вернёт, потому что это не предусмотрено в его контракте, сообщает "Ъ".

Агентство-организатор шоу Say Agency обещало начать возврат средств за билеты с 12 октября. При этом к нему продолжают подавать судебные иски с требованием вернуть деньги. Глава Say Agency Анна Субчева настаивает на том, что компания не нарушила ни одного закона, и не отрицает возможного переноса концерта.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст даст два концерта на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, однако затем площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона для проведения концерта американского рэпера, поэтому мероприятие не может состояться на арене.

30 сентября в агентстве Say Agency подтвердили отмену концертов. Организаторы пообещали открыть возврат средств за билеты с 12 октября. Московская прокуратура проверит законность продажи билетов на отмененный концерт Канье Уэста.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Уэст не может выступать ни в Санкт-Петербурге, ни в каком-либо другом городе России из-за поддержки артистом нацизма.