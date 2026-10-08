Военная полиция получит полномочия следователей

Минобороны России предложило расширить полномочия военной полиции: поправки хотят внести в общевоинские уставы и Устав военной полиции ВС России. Документ опубликован на федеральном портале.

Начальники частей военной полиции в составе оперативных объединений смогут вести дознание по делам о преступлениях военнослужащих, участников добровольческих формирований и гражданского персонала подразделений, подчиненных командующему объединением.

Для розыска уклонистов и самовольно покинувших часть планируют задействовать розыскные группы, засады, заслоны, посты и дозоры. Полицейские будут собирать данные о местонахождении беглецов, опрашивать людей, осматривать местность, при необходимости - преследовать, выставлять оцепление или блокировать район. К поискам смогут привлекать солдат из других частей гарнизона - решение примет начальник гарнизона по просьбе военного коменданта.

Конвоирование будут проводить на спецмашинах, но в зонах военного положения или в районах конфликтов в исключительных случаях разрешат использовать другой транспорт ВС - такое решение примут вышестоящие командиры. Конвоируемых смогут доставлять в суды и к местам следственных действий.

Военным полицейским хотят разрешить фотографировать, вести аудио‑ и видеозапись, снимать отпечатки пальцев у задержанных, если не удалось вовремя установить их личность - в том числе у подозреваемых и лиц под дисциплинарным арестом.

Все военнослужащие должны будут выполнять законные требования военных полицейских в пределах их полномочий. Начальники подразделений военной полиции смогут направлять командирам других частей обязательные к исполнению запросы. Также военным полицейским разрешат работать в гражданской одежде - при наличии разрешения вышестоящего руководства.